ONE DAY JAZZ Festival bude pre Petra Lipu špeciálny

Foto: Picasa Foto: Picasa

Workshopy:

15.6. Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11



16.6. Eric Harland jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11



ONE DAY JAZZ Festival

14.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Kurt Elling a Slovenská Filharmónia,

hostia: Iva Bittová a Peter Lipa, diriguje Oskar Rózsa



15.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Matúš Jakabčic, CZ-SK Big band

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO

Kurt Rosenwinkel Caipi Band



16.6. – Žilina, Mestské divadlo

Jablko noci

Róbert Ragan TRIO

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO



17.6. – Banská Štiavnica, Amfiteáter

Ľubo Šamo project

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO



18.6. – Košice, GES Club

Arpád Farkaš Quartet

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (OTS) - Unikátne hudobné spojenia, nezabudnuteľné koncerty a dôležitý odkaz svetu! Jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu sa začína už. Kurt Elling vystúpi spolu s Ivou Bittovou a Petrom Lipom v sprievode Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu! Zaspievajú pieseň Boba Marleyho „Redemption song“. Pre otca slovenského jazzu Petra Lipu bude festival výnimočný. Po prvýkrát totiž na jazzovom podujatí aj zaspieva, doteraz ho vždy organizoval. Organizátor festivalu Martin Valihora pripravil pre hudobných nadšencov jedinečné workshopy zahraničných umelcov. Slovenskí hudobníci a študenti tak majú unikátnu možnosť stretnúť sa so svetovou jazzovou špičkou!Na Slovensko mieria najväčšie svetové esá jazzu, aby nášmu publiku ukázali, že hudba je kolískou humanizmu a tolerancie. Vynikajúci umelci sa stretnú na pódiách ONE DAY JAZZ Festivalu vo formáciách, v akých ste ich doteraz nikdy nepočuli a ani počuť nebudete.,“ vraví organizátor festivaluOtca slovenského jazzu Petra Lipu uvidia návštevníci festivalu v inej polohe ako na doterajších jazzových podujatiach.,“ dodávaSúčasťou festivalu sú aj dva jedinečné workshopy, na ktorých sa slovenskí hudobníci stretnú s najväčšími svetovými esami jazzu. Konečne sa aj Bratislava pripája k tradícii, ktorá funguje už mnoho rokov na celom svete.uzatváraWorkshopy sú pre fanúšikov pripravené v budove Bratislavského konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave. 15. júna Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass a 16. júna Eric Harland jazz workshop & masterclass. ONE DAY JAZZ Festival sa začína 14. júna v Bratislave. Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk . Lístky na festival si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal