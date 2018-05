One Day Jazz Festival oslavuje jubilejný 10. ročník

Séria letných koncertov One Day Jazz Festivalu:

Hviezdy nadchádzajúcej letnej edície One Day Jazz Festivalu

Bratislavský hrad privíta Lizz Wright, Dana Bártu i Slovenskú filharmóniu

Lionel Loueke poteší milovníkov kvalitnej hudby v Banskej Štiavnici a v Bratislave

Bubenícky fenomén Chris Dave na One Day Jazz Festivale po štyroch rokoch

Júlový prídavok–veľkolepá oslava 100. výročia vzniku Československa a pocta Jozefovi Šošokovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. mája 2018 (WBN/PR) - V roku 2018 prinesie koncerty množstva domácich i zahraničných interpretov.Dan Bárta & Illustratosphere / CZ/SKLizz Wright /USASlovenská filharmónia, diriguje Oskar RózsaLionel Loueke Trio feat. Daniele Camarda &. Martin Valihora /USA/IT/SKĽubomír Gašpar Cimbal Project / SKLionel Loueke Trio feat. Daniele Camarda &. Martin Valihora /USA/IT/SKChris „Daddy“ Dave & The Drumhedz /USA/Chris „Daddy“ Dave & The Drumhedz /USAChris „Daddy“ Dave & The Drumhedz /USAKoncert českých a slovenských jazzových osobností venovaný 100. výročiu vzniku Československa a pamiatke Jozefa Šošoku. Koncerty od 18:00 do 22:00, vždy dvojice ČR – SR a na záver veľká Česko-slovenská JamSession všetkých účinkujúcichEmil Viklický & Miroslav Vitouš feat. Martin Valihora CZ/SKfeat. Ondrej Krajňák, Gabriel Jonáš, Tomáš Baroš, Juraj Griglák, Jozef Brisuda, Peter Solárik, Michal Bugala, Martin Valihora, Dávid HodekAaron Hodek, Juraj Griglák feat. Eugen Vizváry, Tomáš Gajlík, Michal Bugala, Dávid Hodek, Martin ValihoraOne Day Jazz Festival nechýba na mape slovenských jazzových podujatí ani v roku 2018. Tento rok oslávi etablovaný hudobný festival už svoj desiaty ročník. Ako je už pri One Day Jazz Festivale zvykom, fanúšikov dobrej hudby opäť čaká letná i zimná edícia a množstvo koncertov domácich i zahraničných hviezd i nádejných mladých umelcov.Tohtoročná letná edícia One Day Jazz Festivalu sa odohrá počas šiestich júnových dní v štyroch mestách a vráti sa ešte na jedeň deň v júli do Bratislavy.Americká jazzová a gospelová speváčka Lizz Wright vystúpi ako hlavná hviezda prvého dňa tohtoročného One Day Jazz Festivalu na Bratislavskom hrade a podujatie svojím koncertom otvorí naozaj vo veľkom štýle. Na pódiu ju totiž bude sprevádzať ozajstný klenot a zástupca domácej hudobnej scény v line-upe prvého festivalového dňa - Slovenská filharmónia, ktorá sa predstaví pod vedením dirigenta Oskara Rózsu.Uznávaná speváčka Lizz Wright vo svojich vystúpeniach fúzuje jazz, gospel a blues s prvkami folk music a vystupuje na jazzových festivaloch po celom svete. Do Európy tentokrát zavíta exkluzívne iba kvôli slovenskému One Day Jazz Festivalu medzi svojimi dvoma koncertami v USA, v americkej Columbii a v Colorade. Liz Wright má od roku 2003 na konte šesť sólových štúdiových albumov, posledný s názvom Grace vydala v roku 2017. Už s debutovým albumom Salt sa jej podarilo zaujať a dosiahla druhú priečku v prestížnom hudobnom rebríčku Billboard Top Contemporary Jazz chart (2004). O rok neskôr vydala druhý sólový album Dreaming Wide Awake, s ktorým ovládla prvú priečku Top Contemporary Jazz chart v rokoch 2005 i 2006. Vďaka svojim dlhoročným gospelovým vystúpeniam je dnes držiteľkou ocenenia National Choral Award.V prvý deň One Day Jazz Festivalu na Bratislavskom hrade sa návštevníci môžu tešiť tiež na vystúpenie jednej z najuznávanejších osobností českej hudobnej scény, Dana Bártu. Jedenásťnásobný držiteľ Ceny Anděl v kategóriách Spevák roka a Spevák štvrťstoročia, sa dostal do širokého povedomia ako člen zoskupení Alice, Die el. Eleffant!?, Sexy Dancers a J.A.R. Má za sebou účinkovanie v muzikáloch Jesus Christ Superstar a Evita. Úspešný jazzový projekt Illustratosphere založil v roku 2000 a aktuálne s ním pripravuje piaty album. Ochutnávky z tohto albumu v súčasnosti predstavuje na koncertoch v novom zložení s Martinom Valihorom za bicími. Inak to nebude ani na One Day Jazz Festivale. Illustratosphere tak vystúpi v zložení Dan Bárta (spev), Filip Jelínek (klávesy, trombón, perkusie), Robert Balzar (kontrabas, basa), Martin Valihora (bicie) a Miroslav Chyška (gitara).Návštevníci One Day Jazz Festivalu, ktorí zavítajú 16. júna do Amfiteátra v Banskej Štiavnici alebo 17. júna do bratislavského Divadla Aréna, si užijú koncert Lionela Louekeho a jeho kapely. Lionel Loueke je spevák a gitarista pôvodom zo západoafrického Beninu. Ako dieťa začínal hrou na perkusie, neskôr sa však preorientoval na gitaru. Ako zázračný mladý talent precestoval svet vďaka štipendiám na najprestížnejších jazzových univerzitách sveta, študoval o.i. tiež na prestížnej Berklee College of Music v Bostone. Ako líder je podpísaný pod vydaním šiestich albumov (In a Trance, Virgin Forest, Karibu, Mwaliko, Heritage, Gaia), ďalšie dva albumy vydal so svojím triom Gilfema, ktoré sformoval so spolužiakmi z Berklee, Massimom Biolcatim (bass) a Ferencom Nemethom (bicie). Lionel Loueke je vyhľadávaným štúdiovým hosťom na albumoch mnohých svetových mien, za všetky úplne postačí spomenúť legendárneho klaviristu Herbieho Hancocka, ktorému hosťoval na albumoch Possibilities (2006) a River: The Joni Letters (2007).Na One Day Jazz Festivale sa Lionel Loueke Trio predstaví v špeciálnej medzinárodnej hudobnej fúzii s talianskym basgitaristom Danielom Camardom a riaditeľom festivalu, bubeníkom Martinom Valihorom. V Banskej Štiavnici sa navyše predstaví ako ďalší domáci element v samostatnom vystúpení cimbalista Ľubomír Gašpar so svojím autorským projektom Cimbal Project.Jarná edícia One Day Jazz Festivalu v roku 2014 sa stretla s obrovským nadšením fanúšikov vďaka hlavnej hviezde, americkému bubeníkovi Chrisovi Daveovi a jeho projektu Drumhedz. Fenomenálny bubeník sa na One Day Jazz Festival pre veľký úspech vráti po štyroch rokoch a vystúpi 23. júna na Donovaloch, 24. júna v Bratislave a 25. júna v Žiline. Chris Dave je označovaný za veľkého inovátora súčasnej hudobnej scény. Svojou hrou ovplyvnil mnohých hudobníkov a vytvoril nový hudobný koncept a spôsob hrania, ktorým sa nekompromisne preslávil na celom svete. Celosvetovo uznávaný a jeden z najvyhľadávanejších bubeníkov má okrem svojich sólových projektov na konte spolupráce s hviezdami ako Adele, Robert Glasper Experiment, Kennym Garrettom či Toni Braxton. Rovnako ako Lizz Wright, aj Chris Dave pricestuje tentokrát do Európy špeciálne iba kvôli slovenskému One Day Jazz Festivalu; o to raritnejšie a vzácnejšie budú všetky jeho tri koncerty u nás.Po sérii júnových koncertov sa One Day Jazz Festival vráti, „aby odohral“ špeciálny júlový prídavok. Jarno-letná edícia festivalu vyvrcholí na nádvorí Eurovea, kde si návštevníci vychutnajú veľký koncert- vystúpenie významných českých a slovenských jazzových osobností, venované 100. výročiu vzniku Československa a pamiatke Jozefa Šošoku. Predstavia sa Emil Viklický & Miroslav Vitouš vo featuringu s Martinom Valihorom. V rámci koncertusa hostia festivalu môžu tešiť na Ondreja Krajňáka, Gabriela Jonáša, Tomáša Baroša, Juraja Grigláka, Jozefa Brisudu, Michala Bugalu, Petra Solárika, Martina Valihoru a Dávida Hodeka. Koncert vyvrcholí veľkou česko-slovenskou JamSession všetkých účinkujúcich. V ten istý - posledný festivalový deň sa predstaví tiežv zložení Aaron Hodek a Juraj Griglák vo featuringu s Eugenom Vizvárym, Tomášom Gajlíkom, Michalom Bugalom, Dávidom Hodekom a Martinom Valihorom.