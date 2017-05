Onkoliekmi, ktorých cenu prešetruje EK, sa liečili aj Slováci

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 22. mája (TASR) - Onkolieky, ktorých cenotvorbu prešetruje Európska komisia (EK), sa do minulého roka používali aj na Slovensku. Vyšetrovanie cenových praktík farmaceutickej firmy Aspen je historicky prvé svojho druhu. Komisia chce prešetriť podozrenia, že firma neoprávnene zvýšila cenu liekov. K výraznému nárastu prišlo aj na Slovensku, upozornila TASR v roku 2013.Používanie liekov s obsahom liečiv chlorambucil, melfalán, merkaptopurín, tioguanín a busulfán povolilo ministerstvo zdravotníctva v roku 2011, kedy bol podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej v Európskej únii akútny nedostatok onkoliekov. Povolenie sa obnovovalo v polročných intervaloch do konca roku 2016. Lieky zdravotné poisťovne hradili na tzv. výnimky. O najnovšom vyšetrovaní zo strany komisie ministerstvo vedomosť nemá.Päť dotknutých onkoliekov na Slovensku výrazne zdraželo v roku 2013 po tom, čo o to požiadal ich výrobca. Keďže legislatíva výrazné zvýšenie neumožnila akceptovať, vypadli z kategorizačného zoznamu. Pre pacientov tak boli naďalej dostupné, poisťovne ich však nemuseli povinne uhrádzať. Ministerstvo vtedy hovorilo o vydieraní pacientom, na výrazné zvýšenie ceny dôvod nevidelo. Aspen Pharmacare Holdings sa bránil tým, že nemal pre stratovú výrobu na výber.Lieky boli pôvodne od britskej spoločnosti GlaxoSmithKline (GSK), Aspen ich získal po uplynutí patentovej ochrany. V roku 2011 Štátny ústav pre kontrolu liečiv schválil prevedenie registrácie na Laboratoires Genopharm vo Francúzsku. O rok neskôr prišla žiadosť o prevod na Aspen Pharma Trading Ltd. so sídlom v írskom Dubline. Išlo o pobočku Aspen Pharmacare Holdings Ltd. z južnej Afriky, jedným z vlastníkov holdingu bol vtedy aj GSK. Potom nasledovala žiadosť o zmeny cien. Obdobná situácia sa udiala aj v Českej republike.Začiatok oficiálneho vyšetrovania Aspenu oznámila Európska komisia 15. mája. "uviedla komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová. Pôjde o prvé vyšetrovanie EK týkajúce sa nadmerných cenových praktík vo farmaceutickom priemysle. Firma v reakcii deklarovala, že legislatívu dodržiava a pri vyšetrovaní bude spolupracovať.Komisia chce prešetriť informácie, ktoré naznačujú, že spoločnosť Aspen neoprávnene zvýšila cenu liekov - až o niekoľko stoviek percent. Komisia zistila, že Aspen v niekoľkých členských štátoch EÚ hrozil, že ak nárast cien neprejde, spoločnosť stiahne lieky z predaja, k čomu v niektorých prípadoch aj došlo. Vyšetrovanie sa vzťahuje na všetky krajiny EÚ a EHP s výnimkou Talianska, ktoré už vlani v septembri rozbehlo proti Aspenu právne konanie.