Online prístup k účtu poistenca už má takmer 60.000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. grid karty už 58.812 poistencov Sociálnej poisťovne. Môžu si tak z pohodlia domova bez návštevy pobočky zistiť, či ich súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj výšku vymeriavacích základov, z ktorých mu mal povinnosť odviesť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa sprístupňuje informácie za predchádzajúci kalendárny rok vždy po 30. apríli, poistenci sa teda v súčasnosti dostanú k údajom za kalendárny rok 2017 a aj roky predchádzajúce, najskôr od roku 2004.Rovnako si to môžu zistiť aj živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré navyše môžu získať elektronický prístup aj k službe Saldokonto a overiť si tak priebežne počas celého roka, bez osobnej návštevy pobočky, či a v akej výške odvádzajú poistné na sociálne poistenie, resp. v akej výške majú preplatok či nedoplatok.Na to, aby poistenec získal prístupové práva k Individuálnemu účtu poistenca či k Saldokontu pre SZČO, stačí osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie grid karty, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Pri podpisovaní dohody a preberaní grid karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti.