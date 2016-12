Opakované hlasovanie nezmenilo výsledky volieb v Macedónsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 26. decembra (TASR) - Približne 700 právoplatných voličov v macedónskej obci Tearce, kde sa v nedeľu opakovalo hlasovanie z predčasných parlamentných volieb z 11. decembra, mohlo zmeniť výsledok zloženia parlamentu, čo sa však nestalo.Volebná komisia po sčítaní hlasov zhruba 400 voličov, ktorí sa na hlasovaní zúčastnili, oznámila, že opozičný Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM) síce podporilo viac voličov než stredopravú stranu expremiéra Nikolu Gruevského (VMRO-DPMNE), ale nestačilo to na získanie ďalšieho parlamentného kresla.VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) bude mať tak 51 a SDSM 49 zo 120 kresiel v novom macedónskom parlamente, ako to vyplynulo z výsledkov volieb z 11. decembra.Opakovanie volieb v obci Tearce sa konalo po sťažnosti SDSM na volebné nezrovnalosti. Toto hlasovanie mohlo pripraviť Gruevského stranu o jedno kreslo, ktoré by pripadlo sociálnym demokratom. Tí by následne mohli vytvoriť koalíciu s dvoma albánskymi stranami a zabrániť tak Gruevského návratu do premiérskeho kresla.Predčasné voľby, ktorých konanie sprostredkovala EÚ, mali ukončiť dva a pol roka trvajúcu hlbokú politickú krízu v Macedónsku. Gruevski, ktorý bol premiérom od roku 2006, sa v januári vzdal funkcie a umožnil vznik úradníckej vlády poverenej uskutočnením reforiem a zabezpečením slobodných a čestných volieb.