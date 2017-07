Opálové bane ponúkajú príjemnú aj adrenalínovú prehliadkovú trasu

Opálové bane pri Dubníku v Slanských vrchoch sú lákadlom nielen pre novodobých hľadačov pokladov, ale aj pre bežných turistov. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Červenica 23. júla (TASR) – V podzemí Slánskych vrchov neďaleko Červenice v okrese Prešov sa nachádza skvost, ktorým sú Slovenské opálové bane. Riaditeľka oddelenia cestovného ruchu spoločnosti Opálové bane Libanka Iveta Bernátová pre TASR uviedla, že sú to jediné opálové bane na našom kontinente, zároveň sú najstaršie a najväčšie na svete. Prvá písomná zmienka o opálových baniach pochádza zo 16. storočia. Ale opál sa tu ťažil oveľa skôr.Celý banský komplex má viac ako 30 kilometrov, presný údaj nie je známy. Spoločnosť si dala urobiť 3D model podzemia, zatiaľ je oskenovaná iba časť banských šácht.opísala spletitosť banských chodieb Bernátová.Spoločnosť ponúka dva druhy prehliadkových trás. Do bane sa vchádza štôlňou Jozef, ostatné nie sú sprístupnené verejnosti. Na prehliadku je vhodné objednať sa vopred na webstránke spoločnosti. Cudzinci si môžu vybrať sprievodcovské služby v angličtine, ruštine, nemčine, maďarčine, chorvátčine a pre Poliakov majú k dispozícii zvukovú nahrávku.Pre bežných turistov je vhodný menej náročný prvý okruh, ktorý je dlhý 1,28 kilometra, prehliadka trvá hodinu a je určená aj pre rodiny s deťmi, starších ľudí a trasu zvládlo aj niekoľko vozičkárov. Treba však počítať s tým, že je tu zima (štyri až osem stupňov Celzia), vlhko, prievan a časť trasy nie je osvetlená, používajú sa tu baterky.uviedla Bernátová. Preto rodičia by mali zvážiť, kedy ich dieťa trasu zvládne. Bernátová odporúča štyri a viac rokov. V bani cítiť síru, vzduch je však čistý a dobre sa tu dýcha. Na jednu prehliadku môže ísť najviac 20 ľudí. Ostatní nemusia čakať hodinu, lebo po 15 minútach zoberie ďalšiu skupinu druhý sprievodca.V jednej z chodieb výrazne cítiť síru, je farebná – žlto-bielo-ružovo-zelená a geológ v nej napočítal okolo 40 druhov minerálov. V bani sa nachádza aj kaplnka, ktorá pomáhala baníkom zvládať ťažké situácie, je však mimo hlavnej trasy. Návštevníci základného okruhu však môžu vidieť podobizeň sv. Barbory, ktorá je patrónkou baníkov.Druhá trasa je pre zdatnejších turistov, ktorí zvládajú psychický stres. Z bezpečnostných dôvodov môže byť v skupine maximálne osem ľudí. Odporúčaný vek je od 18 rokov, ale sprievodcovia zo skúsenosti vedia, že trasu zvládajú aj mladší chlapci, zvlášť ak majú skúsenosti s výstupmi na štíty. Prehliadka trvá päť až šesť hodín. Návštevníkov sprevádzajú skúsení sprievodcovia. Trasa vedie aj náročnejším terénom, v istých chvíľach je priestor zahalený do úplnej tmy.doplnila Bernátová. Časť prehliadky venujú aj hľadaniu opálu.Opálové bane pri Prešove zatvoril ich majiteľ v roku 1922, kedy skončila aj ťažba. Dôvodom bola povojnová kríza, nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, čím sa ťažba stala nerentabilnou. Situácia pre opálové bane nebola prajná ani po druhej svetovej vojne a nezlepšila sa ani za socializmu. Ťažbu opäť spustila až spoločnosť Opálové bane Libanka v roku 2012 a koncom roka 2015 začali robiť prehliadky pre verejnosť. Návštevníci dnes môžu hľadať opál buď v bani počas obhliadky, alebo pred vstupom do šachty na ploche určenej na túto aktivitu. Vraj sa tu dajú nájsť všetky druhy opálov.Do opálových baní prichádzajú návštevníci z celého sveta, mali tu hostí aj z exotického Bahrajnu. Najviac ich prichádza z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska. Prehliadku absolvovali od malých detí až po ľudí v úctyhodnom veku nad 80 rokov.