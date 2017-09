Opäť možno predkladať projekty o zodpovednom používaní médií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Na podporu projektov o zodpovednom používaní digitálnych médií je v rámci aktuálneho štvrtého ročníka grantového programu Nadácie Orange s názvom e-Školy pre budúcnosť pripravených opäť 50.000 eur. Uchádzať sa o ne môžu pedagógovia či mimovládne organizácie, ktoré chcú v základných a stredných školách poukazovať nielen na prínos týchto technológií do bežného života, ale tiež upozorniť na ich bezpečné používanie.Cieľom je originálnym spôsobom priblížiť témy rozumného a zodpovedného používania nových komunikačných technológií a digitálnych médií, najmä v oblasti programovania a mediálnej výchovy. Nadácia tým reaguje na aktuálne trendy, kedy sa digitálne médiá stávajú pre deti a mladých ľudí bežnou súčasťou ich osobného i študentského života. Zároveň chce ale upozorniť na riziká, ktoré tento vývoj prináša.Projekty možno posielať do 3. októbra, výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky by mali byť známe a zverejnené na webovej stránke nadácie od 26. októbra.Počas predchádzajúcich troch rokov podporila Nadácia Orange v rámci grantového programu 133 projektov z celkovo predložených 334 žiadostí.TASR o tom informovala Alexandra Piskunová zo spoločnosti Orange Slovensko, a.s.