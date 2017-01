Opäť nás potrápia silné mrazy. Ráno môže byť mínus 32 stupňov Celzia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -16 až -19 a najvyššie denné teploty -7 až -4 stupne Celzia.



Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -17 až -22 a najvyššie denné teploty -9 až -5 stupňov Celzia.



Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -17 až -21 a najvyššie denné teploty -9 až -5 stupňov Celzia.

Počasie na horách



Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -22 a najvyššia denná teplota -9 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -20 a najvyššia denná teplota -11 stupňov Celzia.

Vo výške 2000 m jasno, najnižšia ranná teplota -22 a najvyššia denná teplota -14 stupňov Celzia.

Ozón 9 percent nad úrovňou dlhodobého priemeru (360 DJ).

Bratislava 8. januára (TASR) - Do strednej Európy prúdi studený vzduch. Dnes bude chladno, prevažne polooblačno, ojedinele hmla.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa. Varuje pred nízkymi teplotami an celom území Slovenska. Teploty môžu klesnúť až na -30 až -32 stupňov Celzia. Takéto teploty sa podľa SHMÚ očakávajú v okresoch, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Výstraha platí v nedeľu od druhej hodiny do siedmej hodiny rannej. SHMÚ taktiež upozorňuje na silný vietor a vytváranie snehových závejov na cestách. O výstrahách informuje SHMÚ na svojej internetovej stránke.