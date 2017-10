Opatrenia pre efektívnejšie zdravotníctvo sa plnia pomaly

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 27. októbra (TASR) - V zdravotníctve sa zatiaľ nedarí zefektívniť využívanie zdrojov tak, ako s tým počíta revízia výdavkov. Opatrenia, ktoré navrhli vládni analytici, mali od januára do júna tohto roku priniesť úsporu 87 miliónov eur. Cieľ sa podarilo naplniť na 31 percent, konštatuje sa v priebežnej implementačnej správe k revíziám výdavkov v zdravotníctve, doprave a informatizácii.píše sa v materiáli. Najvýraznejšie úspory boli v oblasti nadspotreby liekov (12 mil. eur), referencovaní cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu (12 mil. eur) a pri obstarávaní zdravotníckej techniky (4 mil. eur).Medzi najväčšie výzvy patria podľa implementačnej jednotky, ktorá sleduje plnenie opatrení pripravených Útvarom hodnoty za peniaze, optimalizácia procesov nemocníc a riešenie problematiky potenciálne nákladovo neefektívnych liekov. Ako sa upozorňuje v implementačnej správe, spotreba týchto 147 liekov rastie a ich centrálny nákup zaostáva. Centrálne sa z nich nakupovalo len 26 druhov.Implementačná jednotka odporučila ministerstvu zdravotníctva do konca roka zrýchliť plnenie finančných opatrení. Radí mu efektívnejšie kontrolovať nákup a spotrebu liekov či opakovane analyzovať revíznu činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rovnako iniciovať ďalšiu revíziu výdavkov v zdravotníctve, ktorá by sa zamerala na efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť pre občana.reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Pripomenula, že treba brať do úvahy, že niektoré opatrenia nemožno realizovať bez zmeny legislatívy.doplnila Eliášová. Predpokladaný termín je koniec prvého polroka 2018.Ako ukázala vlaňajšia vládna revízia výdavkov, Slovensko dáva na zdravotníctvo viac peňazí ako okolité krajiny, vo výsledkoch však zaostáva. Jednou z príčin je nízka efektivita. Ak by sa zvýšila na úroveň priemeru OECD, očakávaná dĺžka života na Slovensku by sa predĺžila o tri mesiace.