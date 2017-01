Opatrenia pre uzavretý Ružín stáli zatiaľ Košický kraj asi 400.000 eur

Tlačová konferencia k aktuálnej situácii havarijného stavu na moste cez Ružín a doteraz prijaté opatrenia na zmiernenie dôsledkov uzavretia mosta 4. januára 2017 v Košiciach. Na snímke zľava riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš, riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát a prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár a vedúci oddelenia CO a KP odboru Krízového riadenia Okresného úradu Košice Ján Plačko. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. januára (TASR) – Na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s uzatvorením cestného mosta cez vodnú nádrž Ružín Košický samosprávny kraj (KSK) zatiaľ vynaložil zhruba 400.000 eur. Opatrenia zahŕňajú úpravu obchádzkových trás a nákup vhodného motorového vozidla pre prevoz osôb, najmä školákov, po poľnej ceste z obce Opátka do Košickej Belej. Informoval o tom dnes riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.V súčasnosti statik pripravuje štúdiu realizovateľnosti pre budúcu rekonštrukciu mosta.uviedol Bernát. Odhad nákladov na opravu mosta je 7 - 8 miliónov eur, kraj by chcel rekonštrukciu realizovať v priebehu tohto roka. Počas prác bude nutná úplná odstávka mosta aj pre peších.Z hľadiska financií má KSK na rekonštrukciu k dispozícii rezervný fond, použiť chce očakávaný prebytok z rozpočtového roka 2016 a úver z Európskej investičnej banky (EIB). Kraj oslovil so žiadosťou o pomoc aj vládu.uviedol Bernát. Na roky 2017-2018 sú v pláne na tento účel investície v sume 24 miliónov eur.Most Ružín je pre cestnú dopravu uzatvorený od 24. decembra. Do odovzdania staveniska ho môžu ľudia peši prechádzať, pri oboch stranách mosta funguje kyvadlová autobusová doprava. KSK je podľa Bernáta v kontakte so starostami dotknutých obcí a snaží sa riešiť aktuálnu situáciu podľa požiadaviek.Riaditeľ úradu odmietol, že by KSK vo veci mostu niečo zanedbal alebo podcenil. Konštatoval, že most bol priebežne sledovaný, v novembri 2015 ho zaradili do stupňa 5 – zlý stav (zo sedemstupňového hodnotenia) s tým, že bol ešte vhodný pre premávku. V júli 2016 na ňom došlo k obmedzeniu prejazdu pre motorové vozidlá nad 12,5 ton a zníženiu rýchlosti na 30 km/h, čo však mnohí nezodpovední vodiči nerešpektovali. "V mesiaci november došlo podľa monitoringu k posunu mostnej konštrukcie o 32 centimetrov," povedal k nutnosti uzatvoriť most.Riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš uviedol, že momentálne sa zabezpečuje zjazdnosť neoficiálnej obchádzkovej trasy po poľnej ceste medzi Opátkou a Zlatníkom pri Košickej Belej. Cesta je využívaná na vlastné riziko. Pre osobné motorové vozidla je k dispozícii obchádzková trasa Margecany – Sedlice – Ruské Pekľany - Obišovce – Košice. Rekonštrukciu úseku na území Košického kraja pri Obišovciach dokončili 16. decembra.