OPEC a ďalší producenti zvýšia ťažbu o 1 milión barelov ropy denne

Viedeň 23. júna (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom sa dohodli, že spoločne zvýšia produkciu ropy.Vo Viedni sa v sobotu stretli predstavitelia kartelu a ďalších veľkých producentských krajín. Oznámili, že zvýšia produkciu celkovo o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne.OPEC už v piatok (22. 6.) ohlásila, že bude pumpovať viac ropy na trh, aby pomohla zmierniť aktuálny rast globálnych cien energií. Rusko a ďalší producenti po sobotňajšom stretnutí uviedli, že podporujú nominálny nárast ťažby o 1 milión barelov denne.Ak by produkcia zostala na aktuálnych úrovniach, malo by to negatívny vplyv na dopyt a spotrebiteľov, uviedol saudskoarabský minister ropného priemyslu Chálid al-Fálih.