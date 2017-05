OPEC a ďalší veľkí producenti smerujú k predĺženiu dohody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 22. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti smerujú ku schváleniu návrhu na predĺženie dohody o znížení ťažby vo štvrtok 25. mája. Ale bolo by potrebné ju aj ráznejšie zredukovať, len tak môžu totiž dosiahnuť pokles nadmerných skladových zásob ropy a podporiť rast cien ropy.Saudský minister energetiky Chálid al-Fálih v nedeľu (21.5.) vyhlásil, že predĺženie dohody o deväť mesiacov (do konca marca 2018) a pripojenie sa jedného či dvoch ďalších menších producentov k dohode by mohlo zredukovať skladové zásoby na tzv. päťročný priemer, čo je cieľom OPEC.Podľa al-Fáliha, každý s kým hovoril, vyjadril podporu predĺženiu dohody. Domnieva sa tiež, že pokračovanie obmedzení na doterajšej úrovni a eventuálne pripojenie sa jedného či dvoch ďalších producentov k dohode by stačilo na stlačenie nadmerných skladových zásob na päťročný priemer do konca 1. kvartálu 2018.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby ropy v 1. polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, aby podporili rast jej cien a zníženie zásob v skladoch. Ich dohoda pomohla naštartovať rast cien komodity, ale zároveň pomohla zvýšiť aj ziskovosť pri ťažbe ropy z bridlíc, čo využili americké firmy. Počet nových vrtov v USA stúpa, a to vytvára tlak na veľkých producentov, aby ešte ráznejšie zredukovali ťažbu, ak chcú na trhy vrátiť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.Najväčší producenti ropy - Saudská Arábia a Rusko sa minulý týždeň zhodli na tom, že súčasnú dohodu o obmedzení ťažby je potrebné predlžiť do marca 2018. Ropný kartel teraz musí presvedčiť svojich členov aj nečlenov, aby vo štvrtok vo Viedni súhlasili s týmto návrhom.Kazachstan, ktorý nie je členom OPEC, ale pripojil sa k dohode, už naznačil, že bude mať problém dodržať pôvodné limity, keďže jeho ťažba by mala vzhľadom na nové ložiská stúpať.Irak, druhý najväčší aj najrýchlejšie rastúci producent v rámci OPEC uviedol, že podporí predĺženie limitov, ale nespresnil, ako dlho je ochotný brzdiť svoju produkciu.A dokonca aj Irán sa pravdepodobne pridá k plánom na predĺženie dohody, ak sa dosiahne konsenzus, uviedol zdroj blízky Iránu.Zdroje z OPEC naznačili, že ďalšie zníženie objemu ťažby doterajších "účastníkov" dohody je málo pravdepodobné, ale je možné, že sa k nim pridajú ďalší producenti. Na zasadaní vo Viedni by sa mali zúčastniť aj zástupcovia Turkménska, Egypta a Pobrežia Slonoviny.