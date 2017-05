OPEC a Rusko chcú predĺžiť platnosť dohody o obmedzení ťažby ropy

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Singapur 15. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko zrejme schvália predĺženie obmedzenia ťažby, aby podporili ceny čierneho zlata. Zároveň sa však zvyšuje produkcia v USA.Najväčšie producentské štáty - Saudská Arábia a Rusko - chcú predĺžiť platnosť dohody o znížení produkcie, ktorá sa mala skončiť v polovici tohto roka, až do konca 1. kvartála 2018. Obmedzenie ťažby má pomôcť pri stabilizácii cien. Plány týkajúce sa predĺženia platnosti dohody dnes na tlačovej konferencii v Pekingu potvrdili saudskoarabský minister ropného priemyslu Chálid Fálih a ruský minister energetiky Alexander Novak. To podporilo ceny ropy, ktoré stúpli o vyše 2 %.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa dnes o 18.25 SELČ predával po 49,18 USD (44,82 eura). To bolo o 1,34 USD alebo 2,80 % viac než v piatok (12.5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júlový kontrakt na ropu Brent zdražel o 1,30 USD alebo 2,56 % na 52,14 USD za barel.Podľa saudskoarabského ministra ropného priemyslu je potrebné predĺžiť dohodnuté obmedzenie produkcie. Do konca júna sa totiž zásoby ropy neznížia tak, ako sa očakávalo.uviedol Chálid Fálih.Predstavitelia kartelu OPEC sa 25. mája stretnú so zástupcami ďalších producentských štátov. Saudská Arábia a Rusko na tomto stretnutí vo Viedni predložia svoje návrhy.