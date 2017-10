OPEC by mohol predĺžiť dohodu o obmedzovaní ťažby o ďalších 9 mesiacov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj/Londýn 18. októbra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by sa mohla dohodnúť s ďalšími kľúčovými producentmi ako Rusko na predĺžení súčasného programu o obmedzovaní produkcie ropy o ďalších deväť mesiacov. Ako uviedli štyri zdroje z OPEC, predstavitelia ropného kartelu sa k takejto myšlienke prikláňajú, aj keď výraznejší než pôvodne očakávaný rast dopytu môže rozhodnutie skupiny odložiť až na budúci rok.OPEC a ďalší veľkí producenti vrátane Ruska sa ešte koncom roka 2016 dohodli na obmedzení ťažby od januára tohto roka o 1,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) s cieľom znížiť skladové zásoby suroviny a podporiť ceny. Pôvodne dohoda platila len na šesť mesiacov, na schôdzke koncom mája však producenti program predĺžili o ďalších deväť mesiacov, teda do konca marca 2018.Tri zdroje z OPEC uviedli, že nevylučujú predĺženie programu do konca roku 2018. Štvrtý zdroj dodal, že na zlikvidovanie nadbytočných zásob komodity je potrebné predĺženie o šesť až deväť mesiacov. Zatiaľ však nie je isté, či sa rozhodne už 30. novembra, keď sa uskutoční najbližšia schôdzka OPEC. "Ak sa rast dopytu bude vyvíjať pozitívne, je možné, že rozhodnutie bude odložené až na začiatok budúceho roka," povedal jeden zo štyroch zdrojov OPEC. Ako však dodal, stále je tu veľká šanca, že producenti rozhodnú už v novembri.