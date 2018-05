Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 23. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) môže už na júnovom zasadaní rozhodnúť o zvýšení produkcie. Dôvodom sú obavy z výpadku dodávok z Iránu a Venezuely, a tiež vyjadrenia Washingtonu, že zdražovanie ropy zašlo príliš ďaleko. Uviedli to zdroje z OPEC a ropného priemyslu, ktoré nechceli byť menované.Členovia OPEC z Perzského zálivu vedú predbežné rokovania o tom, kedy a o koľko by mohol kartel zvýšiť svoju produkciu na ochladenie ropného trhu po tom, ako cena komodity minulý týždeň prekročila 80 USD (67,83 eura) za barel (1 barel = 159 litrov).OPEC aj veľkí producenti, ktorí nie sú členmi kartelu na čele s Ruskom, sa dohodli na obmedzení produkcie o 1,8 milióna barelov denne až do konca roka 2018, aby dosiahli redukciu nadmerných skladových zásob komodity po celom svete a naštartovali rast jej cien. Prebytok zásob už pritom klesol tesne k cieľovej úrovni.uviedol zdroj z Perzského zálivu, podľa ktorého by mohlo byť rozhodnutie o zvýšení produkcie prijaté už na júnovom zasadaní OPEC, na ktorom sa bude rokovať o ťažobnej politike. Ale zatiaľ nie sú známe žiadne čísla.OPEC a jeho spojenci, nečlenovia organizácie, sa môžu rozhodnúť pre výrazné uvoľnenie ťažobných limitov vzhľadom na možné obmedzenie ponuky v prípade obnovenia sankcií proti Iránu, uviedol iný zdroj. Aj klesajúca produkcia vo Venezuele, ktorá zápasí s hlbokou ekonomickou krízou, je dôvodom pre zvýšenie produkcie ropy v iných štátoch.Okrem toho najnovšie údaje ukázali, že dodržiavanie dohody o limitoch na ťažbu zo strany OPEC dosiahlo v apríli bezprecedentných 166 %, čo znamená, že výrazne prekročilo cieľ.uviedol druhý zdroj a dodal, že aj keď sa OPEC rozhodne v júni zmierniť limity, môže to trvať tri až štyri mesiace, kým sa to prejaví v praxi.Saudský minister pre energetiku Chálid al-Fálih sa tento týždeň stretne v Petrohrade so svojimi náprotivkami z Ruska a Spojených arabských emirátov, ktoré sú aktuálne predsedníckou krajinou OPEC, aby diskutovali o tejto otázke.Doteraz OPEC vyhlasoval, že nevidí potrebu zmierniť limity na produkciu, napriek poklesu svetových zásob na požadované úrovne a obavám dovozcov ropy, že zdražovanie by mohlo oslabiť dopyt.Najnovšie však zdroje naznačili, že rýchly pokles globálnych zásob, a tiež rozhodnutie USA odstúpiť od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, ako aj kolaps ťažby vo Venezuele, viedli k zmene názoru členov OPEC.A zároveň upozornenie Spojených štátov, že ceny ropy sú už príliš vysoké, tiež spôsobili, že najväčší exportéri začali interné diskusie, dodali zdroje.Americký prezident Donald Trump minulý mesiac obvinil OPEC z "umelého" zvyšovania cien ropy.Minulý týždeň al-Fálih, najvplyvnejší minister energetiky OPEC, povedal, že vyzval svojich partnerov v Spojených arabských emirátoch, Spojených štátoch a Rusku, ako aj významných spotrebiteľov ropy v Južnej Kórei, aby "koordinovali globálne opatrenia na zmiernenie obáv na globálnom trhu".(1 EUR = 1,1794 USD)