OPEC na poslednom zasadnutí diskutoval o ďalšom znížení ťažby ropy

Viedeň 4. júna (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. mája vo Viedni, diskutovala o obmedzení produkcie o ďalších 1 % až 1,5 %. A je možné, že kartel sa k návrhu vráti, ak globálne zásoby ropy zostanú vysoké a naďalej budú tlačiť na ceny.OPEC spoločne s ďalšími veľkými producentskými štátmi, ako je napríklad Rusko, predĺžili platnosť dohody o znížení ťažby o 9 mesiacov do konca 1. kvartála 2018. Dohoda mala pôvodne platiť len do polovice tohto roka. Niektorí ministri ropného priemyslu OPEC, vrátane saudskoarabského ministra energetiky Chálida Fáliha, potvrdili, že sa diskutovalo aj o ďalšom obmedzení produkcie.Jeden zo zdrojov, ktorý nechcel byť menovaný, pre agentúru Reuters uviedol, že podľa jedného z návrhov mal kartel OPEC prehĺbiť obmedzenie ťažby o ďalších 300.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To by zodpovedalo obmedzeniu približne o 1 % aprílového objemu ťažby OPEC na úrovni takmer 32 miliónov barelov ropy denne a zvýšilo prisľúbené zníženie produkcie zo strany kartelu na 1,5 milióna z 1,2 milióna barelov denne.Trh bol po rozhodnutí OPEC a ďalších producentov predĺžiť platnosť dohody o znížení ťažby sklamaný a ceny čierneho zlata prudko klesli. Dieru po obmedzení totiž vypĺňajú producenti z USA, kde sa tento rok po náraste cien prudko zvyšuje ťažba z bridlíc.Predstavitelia OPEC dúfajú, že vysoké globálne zásoby ropy sa v najbližších mesiacoch znížia, keďže podľa nich sa fundamenty čoraz viac blížia k rovnováhe. Ministri OPEC by sa mali najbližšie stretnúť až v novembri.Niektorí experti, podobne ako šéf ruského ropného koncernu Rosnefť Igor Sečin, pochybujú o tom, že aktuálna dohoda medzi OPEC a ďalšími producentmi povedie z dlhodobejšieho hľadiska k stabilizácii na trhu s ropou. Nedostatok totiž zaplní ťažba z bridlíc v USA, tvrdí Sečin.uviedol Sečin v piatok (2. 6.) na medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.Sečin očakáva, že ťažba z bridlíc v roku 2018 stúpne približne o 1,5 milióna barelov denne, čo je takmer objem, o ktorý sa dohodli znížiť produkciu OPEC a ďalší producenti vrátane Ruska.