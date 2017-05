OPEC pravdepodobne predĺži dohodu o obmedzení ťažby

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 24. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na najbližšom zasadaní vo štvrtok 25. mája vo Viedni pravdepodobne predĺži dohodu o obmedzení ťažby v snahe podporiť rast cien komodity. Otázkou tak zostáva, dokedy ju predĺži, a či sa dohodne aj na výraznejšej redukcii ťažby.Podľa odborníkov, ak OPEC limity na ťažbu nepredĺži, urobí chybu, aj keď zdraženie ropy nahráva americkým firmám. Tie vďaka tomu pridávajú každý týždeň nové vrty a na trh sa tak dostáva viac ropy. To podkopáva snahu OPEC o obnovenie rovnováhy na trhu s komoditou.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby v prvej polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a pokles zásob v skladoch.Ich dohoda pomohla naštartovať zdražovanie komodity, ale zároveň pomohla zvýšiť aj ziskovosť pri ťažbe ropy z bridlíc, čo využili americké firmy. Nové vrty v USA tak vytvárajú tlak na veľkých producentov, aby ešte ráznejšie zredukovali ťažbu, ak chcú na trhy vrátiť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.Ceny ropy síce vďaka dohode stúpajú, ale menej ako OPEC a ostatní producenti dúfali. No dosť na to, aby sa Američanom oplatila drahšia ťažba ropy z bridlíc.Minulý týždeň sa stretol vo Viedni tím odborníkov OPEC. Podľa zdrojov z kartelu sa diskutovalo aj o ráznejšom znížení produkcie vzhľadom na predpokladané zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy z USA. Detaily z rokovania nie sú známe. Stretnutia expertov sú neformálne a výsledky ich rokovaní nie sú záväzné, len informatívne. Slúžia však ako východisko pri zasadaní ministrov energetiky OPEC.