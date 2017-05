OPEC schválil predĺženie dohody o znížení ťažby o ďalších 9 mesiacov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. mája (TASR) - Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dnes schválili predĺženie dohody o znížení ťažby o ďalších 9 mesiacov. Uviedol to zdroj z rokovaní, ktorý nechcel byť menovaný, pretože kartel zatiaľ správu oficiálne nezverejnil.Ropný kartel chce týmto opatrením dosiahnuť rast cien ropy aj pokles jej nadmerných zásob v svetových skladoch. Tržby členov OPEC aj ďalších producentov v predchádzajúcich rokoch prudko klesli po tom, ako sa cena ropy v 2. polovici roka 2014 prepadla o viac ako polovicu.Ministri z členských štátoch OPEC sa dnes popoludní zídu so zástupcami ďalších veľkých producentských krajín na čele s Ruskom, aby aj s nimi prediskutovali predĺženie ťažobných obmedzení.OPEC a 11 veľkých producentov, vrátane Ruska, sa vlani dohodli na znížení ťažby v prvej polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a pokles zásob v skladoch. Dohoda vstúpila do platnosti na začiatku tohto roka a pôvodne mala platiť 6 mesiacov.Ich dohoda pomohla naštartovať zdražovanie komodity, ale zároveň pomohla zvýšiť aj ziskovosť pri ťažbe ropy z bridlíc, čo využili americké firmy. Nové vrty v USA tak vytvárajú tlak na veľkých producentov, aby ešte ráznejšie zredukovali ťažbu, ak chcú na trhy vrátiť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.