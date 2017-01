OPEC v januári znížil ťažbu o vyše 1 milión barelov denne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Londýn/Dubaj 31. januára (TASR) - Produkcia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári klesla o vyše 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To signalizuje, že kartel to myslí vážne s implementáciou prvej dohody o obmedzení ťažby za 8 rokov.Členské krajiny OPEC sa dohodli, že kartel od 1. januára 2017 obmedzí ťažbu o 1,2 milióna barelov denne, aby znížil prebytok ponuky na trhu. Dodávky z členských krajín OPEC, ktorých sa týkajú ťažobné kvóty, dosiahli podľa agentúry Reuters počas januára v priemere 30,01 milióna barelov denne oproti 31,17 milióna barelov denne v decembri.V prípade väčšiny krajín OPEC sa sľúbená redukcia mala udiať z októbrovej úrovne produkcie. V porovnaní s októbrom ťažba klesla o 958.000 barelov denne z prisľúbených 1,164 milióna barelov denne, čo znamená, že kartel zatiaľ plní svoj záväzok na 82 %. Na porovnanie, v prípade poslednej implementácie podobnej dohody o obmedzení ťažby v roku 2009 dosiahlo plnenie 60 %.V januári pokles produkcie kartelu mierne vykompenzovalo zvýšenie ťažby v Líbyi a Nigérii, teda v krajinách, ktoré majú výnimku a ktorých sa obmedzenie ťažby netýka, pretože ich produkciu znížili konflikty.OPEC stanovil na svojom zasadnutí z 30. novembra 2016 celkový produkčný cieľ na 32,5 milióna barelov denne. Do tohto objemu sa započítavajú aj Líbya a Nigéria rovnako ako Indonézia, ktorá medzičasom opustila kartel. Celková produkcia upravená o Indonéziu bola v januári približne o 520.000 barelov denne nad týmto cieľom.