OPEC zrejme predĺži dohodu o znížení ťažby

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 24. mája (TASR) - Tesne pred štvrtkovým (25. 5.) zasadnutím Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) padlo dôležité predbežné rozhodnutie. Spoločný výbor zložený z predstaviteľov krajín OPEC a producentov mimo kartelu dnes odporučil, aby sa platnosť dohody o obmedzení ťažby, ktorá mala platiť do polovice roka, predĺžila o 9 mesiacov - do marca 2018.uviedol dnes OPEC.V apríli sa dokonca ťažba obmedzila o niečo viac, než bolo dohodnuté.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby v prvej polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a pokles zásob v skladoch. Dohoda vstúpila do platnosti na začiatku tohto roka a pôvodne mala platiť 6 mesiacov.Predstavitelia OPEC budú vo štvrtok vo Viedni rokovať o stratégii pre najbližšie mesiace. Vo všeobecnosti sa očakáva, že ťažobné kvóty zostanú nezmenené.