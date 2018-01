Opel plánuje vyvážať autá z európskych závodov na trh Maroka a Tuniska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Automobilka Opel patriaca pod francúzsky koncern PSA Group plánuje začať vyvážať autá vyrobené v Európe na trh Maroka a Tuniska. Povedal to pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) výkonný riaditeľ automobilky Michael Lohscheller.PSA Group sa na kúpe firmy Opel dohodol s jej pôvodným vlastníkom, americkou automobilkou General Motors (GM), v marci minulého roka. Hodnota kontraktu bola stanovená na 2,2 miliardy eur. Cieľom prevzatia bolo posilnenie pozície PSA Group na európskom trhu a priblíženie sa k európskej jednotke Volkswagen.Francúzska spoločnosť následne spustila vo firme Opel ozdravný program. V rámci neho má Opel čas na návrat do zisku do roku 2020.Čo sa týka plánov firmy na africkom trhu, podľa LohschelleraZároveň dodal, že neočakáva, že by predaj áut Opel v Afrike negatívne zasahoval do tamojšieho predaja materskej PSA Group.uviedol Lohscheller pre nemecký denník.