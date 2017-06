Opel sa začlení do koncernu Peugeot-Citroën, chcú ho dostať zo straty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom /Rüsselsheim 12. júna (TASR) - Šéf francúzskeho koncernu PSA Peugeot Citroën Carlos Tavares uviedol, že čím viac bude Opel nemecký, tým lepšie. Tavares má v úmysle dosiahnuť, aby sa Opel, keď sa stane súčasťou PSA, čo najrýchlejšie dostal zo stratového podnikania. Výrobcovia áut v Rüsselsheime dostanú po začlenení sa do francúzskeho koncernu 100 dní na to, aby vypracovali program, ako sa dostanú k trvalej tvorbe zisku.Francúzska centrála do vypracovania a plnenia programu nebude zasahovať. Terajší šéf Opela Karl-Thomas Neumann ho však tvoriť nebude. Oznámil, že keď sa prevod od súčasného vlastníka nemeckej automobilky, ktorým je americký koncern General Motors (GM), uskutoční, ihneď odstúpi.Transakcia sa má zrealizovať v druhej polovici tohto roka. Najskôr sa s ňou ráta v posledný júlový deň. Dovtedy sa však musia zúradovať všetky nevyhnutné kroky. Medzi nimi bude najdôležitejší súhlas úniového a amerického protimonopolného úradu.Vedenie GM sa s PSA dohodlo, že Opel spolu s britskou automobilkou Vauxhall bude stáť Francúzov 2,2 miliardy eur. Obe výrobné jednotky zamestnávajú v siedmich európskych závodoch 38.000 pracovníkov.