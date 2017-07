Opel získal trhový podiel len vďaka predaju áut zamestnancom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) - Nemecká automobilka Opel bráni prax, keď do čísiel predaja zahrnula aj predbežné registrácie vozidiel pre vlastné potreby alebo pre svojich zamestnancov a ich rodiny.Automobilový týždenník Automobilwoche uvádza, že Opel dokázal získať trhový podiel 7,1 % iba po zahrnutí týchto predbežných registrácií a mimoriadne vysokých zliav. Pokiaľ by tieto vozidlá neboli v počtoch zahrnuté, trhový podiel Opla by bol len 4,5 % a predbehla by ho česká Škoda.Hovorca automobilky uviedol, že na tejto praxi je všetko v poriadku a je pochopiteľné, že počet takto predaných áut je vyšší než u importérov zahraničných značiek.povedal hovorca. "Nárok na získanie auta má celkovo 60.000 ľudí.Automobilwoche zároveň dodáva, že trhové podiely ostatných nemeckých koncernov, ako BMW, Mercedes a VW v oveľa menšom rozsahu obsahovali tento typ predaja.