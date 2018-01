Operná diva Soňa Červená má za sebou operáciu krčka stehennej kosti

Soňa Červená. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Praha 30. januára (TASR) - Česká hviezda opernej scény, mezzosopranistka Soňa Červená (92) má za sebou úspešnú operáciu zlomeného krčka stehennej kosti spred dvoch dní a už v utorok mala začať s rehabilitáciou. Vyplýva to z informácií českých elektronických médií.Diva, ktorá v roku 1962 cez rozdelený Berlín emigrovala a vrátila sa do vlasti až po spoločenských zmenách v roku 1989, si fraktúru privodila pri páde vo vlaku smerujúcom z Brna do Prahy 26. januára. V jeho dôsledku sa nemohla zúčastniť ani na druhom kole prezidentských volieb, v ktorých patrila medzi stúpenkyne napokon neúspešného kandidáta Jiřího Drahoša.V juhomoravskej metropole pripravuje Červená spoločne s ďalšími umelcami novú inscenáciu Čajkovského opery Piková dáma, v hlavnom meste ČR ju priaznivci môžu vidieť vďaka inscenácii Krvavá svadba na scéne Stavovského divadla.Soňa Červená pôsobila počas desaťročí v emigrácii sťaby sólistka na slávnych operných scénach v európskych metropolách vrátane Viedne, Milána, Barcelony, ale aj v kalifornskom San Franciscu, či na špičkových festivalových prehliadkach v Bayreuthe, Edinburghu či Salzburgu. Medzi dirigentmi, s ktorými spolupracovala, boli okrem iných aj Herbert von Karajan, Pierre Boulez, či krajania Rafael Kubelik alebo Karel Ančerl.