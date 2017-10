Operu si môžete vychutnať aj doma. Stačí vám rádio

Metropolitná opera v New Yorku, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. októbra (TASR) - Rádio Devín aj v aktuálnej sezóne 2017/2018 ponúkne poslucháčom raz do mesiaca priame prenosy operných predstavení v relácii Operné Rádio Devín. Začína sa už v sobotu 21. októbra.RTVS v spolupráci s Európskou vysielacou úniou prinesie exkluzívne satelitné prenosy z prestížnych operných domov, ako sú Covent Garden Londýn, milánska La Scala, Metropolitná opera New York. Poslucháči na Slovensku tak budú môcť spolu s obecenstvom v divadelnej sále zažiť atmosféru predstavení s vynikajúcimi orchestrami a umelcami tých najžiarivejších mien, ako sú Anna Netrebko, Plácido Domingo, James Levine, Yannick Nézet-Séguin, Sonya Yoncheva, či Vittorio Grigolo.Prvý priamy prenos odznie v Rádiu Devín v sobotu 21. októbra od 19.00 h z londýnskej Covent Garden. Pôjde o operu Otello Giuseppe Verdiho v hlavnej úlohe s hviezdnym Jonasom Kaufmannom.Z La Scaly odvysiela Rádio Devín 18. novembra svetovú premiéru opery súčasného talianskeho skladateľa Salvatore Sciarina a jeho nového diela Ti vedo, ti sento, mi pedro. Už tradične budú poslucháči aj pri slávnostnom otvorení novej sezóny milánskej scény, 7. decembra, na deň svätého Ambróza, patróna Milána. Na programe je titul Umberta Giordana - Andrea Chénier.Nezabudlo sa ani na priaznivcov operných hviezd Metropolitnej opery. Dramaturgia prenosov sa odvíja od silných príbehov jednotlivcov. Ako vždy, aj v týchto tituloch sú zastúpené príbehy lásky, sily, vášne, odvahy či morálnej sily a hrdinstva. V priamych prenosoch z New Yorku si poslucháči Rádia Devín od januára budúceho roka vypočujú diela Giacoma Pucciniho: Tosca, Richarda Wagnera: Parsifal, Gioachina Rossiniho: Semiramide, Gaetana Donizettiho: Lucia di Lammermoor. Sériu z Metropolitnej opery v máji 2018 uzatvorí opera Charlesa Gounoda: Rómeo a Júlia.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.