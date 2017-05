Opitá Novodubničanka narazila do stromu a do osobného auta

Ilustračná snímka.. Foto: facebook/Polícia Slovenskej republiky Foto: facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nová Dubnica 5. mája (TASR) – Polícia obvinila 49-ročnú ženu z Novej Dubnice z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pod vplyvom alkoholu narazila do stromu a následne aj do zaparkovaného motorového vozidla.Ako dnes TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová, žena riadila 1. mája podvečer v Novej Dubnici automobil značky Daewoo Matiz. Nevenovala pozornosť vedeniu vozidla, prešla na trávnatý ostrovček, kde narazila do stromu. Vzápätí začala cúvať a narazila do zaparkovaného vozidla VW Golf.Pri dychovej skúške namerali policajti žene dve promile alkoholu. Polícia jej obmedzila osobnú slobodu a umiestnila do cely. Hrozí jej ročný trest odňatia slobody.