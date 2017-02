Opitá žena viedla auto, mala 2,67 promile alkoholu v krvi

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Breznička/Mládzovo 3. februára (TASR) - Až 2,67 promile alkoholu v krvi namerali policajti vo štvrtok, 2. februára dopoludnia, 32-ročnej vodičke osobného auta Opel Corsa pri kontrole na ceste medzi obcami Breznička a Mládzovo v okrese Poltár.Ako dnes TASR informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, žene bola krátko na to obmedzená osobná sloboda. "Po vytriezvení a vykonaní procesných úkonov bola umiestnená do policajnej cely a bol spracovaný podnet na ukončenie veci v super rýchlom konaní," uviedla. Za tento prečin hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.Podľa Faltániovej táto vodička poriadne riskovala. "podotkla.Od novembra 2011, kedy alkohol nad jedno promile je u vodiča trestným činom, polícia v Banskobystrickom kraji, až do konca roka 2016, obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 3045 vodičov. Najviac vodičov bolo obvinených v roku 2012, a to až 725.