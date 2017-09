Opití Belgičania vyvolali bombový poplach na palube lietadla Ryanair

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Londýn 2. septembra (TASR) - Skupina podnapitých Belgičanov vyvolala dnes bombový poplach na palube lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré malo odletieť z Bruselu do Madridu, informovala televízia BBC.K incidentu došlo dnes ráno na bruselskom letisku, keď do lietadla nastúpila skupina zjavne podgurážených mužov z Belgicka. Jeden z nich začal - podľa všetkého len zo žartu - kričať Alláhu akbar! (v arabčine Boh je veľký) a tvrdiť, že on a jeho kamaráti sú islamisti a majú pri sebe bombu.Muža (51) krátko nato zadržala polícia a jeho ôsmich spoločníkov vykázali z lietadla, z ktorého preventívne evakuovali aj všetkých ostatných cestujúcich. Stroj následne prehľadali špecialisti na zneškodňovanie bômb so psami, ktorí vyprázdnili aj batožinový priestor, avšak nič podozrivého nenašli.Lietadlo mohlo z Bruselu odletieť až s dvojhodinovým meškaním. Polícia všetkých deviatich Belgičanov vypočula. Mužovi, ktorý si robil nemiestne žarty, hrozí trestné stíhanie pre hrozbu teroristickým útokom. Jeho prípad sa bude zrejme riešiť v zrýchlenom konaní.