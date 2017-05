Opití Briti na štyri hodiny zablokovali vlak na linke Paríž-Londýn

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. mája (TASR) - Rýchlovlak Eurostar na linke Paríž-Londýn bol v noci z pondelka na utorok zastavený po dobu štyroch hodín na stanici Calais na severe Francúzska. Policajti nepovolili pokračovanie v premávke, kým neskontrolovali identitu a cestovné lístky všetkých 770 cestujúcich vo vlaku.Podľa informácií francúzskych aj belgických médií, ktoré sa odvolávajú na stanovisko Francúzskej národnej železničnej spoločnosti (SNCF), dôvodom zastavenia vlaku boli sťažnosti viacerých pasažierov na agresívne správanie dvoch opitých britských občanov. Vlak zastavil, aby železničná polícia mohla zatknúť oboch Britov. Vlak však nemohol pokračovať, lebo počas nečakanej zastávky viacerí cestujúci vyšli z neho von a nikto nekontroloval, či sa do vlaku nedostali aj nepovolené osoby.Francúzsky prístav Calais je známy vysokým počtom nelegálnych migrantov, ktorí využívajú každú možnosť, ako sa dostať z Francúzska do Spojeného kráľovstva.Policajti sa preto za pomoci príslušníkov hraničnej polície a colnej stráže rozhodli preveriť identitu všetkých cestujúcich vo vlaku, čiže zopakovať rovnakú procedúru ako pri nástupe do vlaku na parížskej stanici Gare du Nord, čo trvalo okolo štyroch hodín.Viacerí cestujúci sa prostredníctvom sociálnej siete Twitter sťažovali, že im cesta do Londýna kvôli dvom opilcom a neprofesionálnemu prístupu zamestnancov SNCF trvala až deväť hodín. Spoločnosť Eurostar sa cestujúcim za spôsobené meškanie ospravedlnila a aj cez Twitter im oznámila, že majú k dispozícii dva dni na oficiálne podanie sťažnosti a žiadosti o náhradu za spôsobené škody.