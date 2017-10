Opitý mladík poškodil na sídlisku Juh v Trenčíne tri automobily

Tri osobné motorové vozidla poškodil 12. októbra nadránom 21-ročný vodič z Trenčína. Vodičovi namerali v dychu 1,5 promile alkoholu. Policajti tiež zistili, že mu Okresný súd v Trenčíne uložil zákaz riadiť motorové vozidlá až do júla 2020. Foto: TASR/KR PZ Trenčín Foto: TASR/KR PZ Trenčín

Trenčín 12. októbra (TASR) – Tri osobné motorové vozidlá poškodil dnes nadránom 21-ročný vodič z Trenčína. Až do roku 2020 má zákaz šoférovania, polícia mu navyše v dychu namerala alkohol.Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, mladík sa na trenčianskom sídlisku Juh dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do zaparkovaného automobilu značky Peugeot 306. Vozidlo odhodilo do ďalšieho auta značky Mazda 6 a tá poškodila ďalší automobil značky Lancia Delta.Vodičovi namerali v dychu 1,5 promile alkoholu, policajti tiež zistili, že mu Okresný súd v Trenčíne uložil zákaz riadiť motorové vozidlá až do júla 2020.“ doplnila Antalová.