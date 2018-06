Opitý muž v dome napadol ženu a deti

Ilustračné foto Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Košice 11. júna (TASR) – K rodinnej dráme došlo v sobotu (9.6.) večer v rodinnom dome v obci Kalša v okrese Košice-okolie. Pod vplyvom alkoholu 34-ročný muž podľa polície niekoľkokrát fyzicky napadol, slovne sa vyhrážal a nožom ohrozoval 35-ročnú ženu, pričom bezdôvodne mal napadnúť aj dve jej maloleté deti.uviedla v pondelok k prípadu košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.Muž bol podľa jej slov voči zakročujúcim hliadkam agresívny, nereagoval ani na opakované výzvy, kládol aktívny odpor a pokúšal sa o útek, preto boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Na miesto bolo privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá poškodenú ženu previezla na vyšetrenia do nemocnice.Počas vykonávania potrebných procesných úkonov bolo zistené, že muž bol v uplynulých rokoch právoplatne odsúdený za niekoľko, a to aj násilných prečinov.Muža podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,40 mg/l alkoholu v dychu (0,83 promile). Polícia ho obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Umiestnený bol do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.uviedla Ivanová.