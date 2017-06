Opitý muž zastrelil po hádke v Rusku deviatich ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. júna (TASR) - Deväť ľudí zastrelil muž v strednom Rusku, ktorý sa počas popíjania pohádal so svojimi kumpánmi, informovali v nedeľu ruské úrady.K tragédii došlo cez víkend v dedine Redkino v Tverskej oblasti, približne 150 kilometrov severozápadne od Moskvy. Medzi obeťami sú štyri ženy a päť mužov, informovala televízia RT.Páchateľ v noci zo soboty na nedeľu popíjal so svojimi obeťami alkoholické nápoje na letnej dači v Redkine. Po vypuknutí hádky muž nakrátko odišiel a vrátil sa vyzbrojený loveckou puškou, ktorou následne začal z tesnej blízkosti strieľať do svojich spoločníkov.Poslednú z deviatich obetí - podľa správ svedkov - dokonca nútil vykopať si vlastný hrob. Jej telo následne schoval do batožinového priestoru auta.Muž sa údajne rozzúril po tom, ako ho niekto z účastníkov flámu obvinil, že neabsolvoval službu v armáde.Prípadom sa zaoberá Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Muž podozrivý z vraždy - 45-ročný elektrikár z Moskvy - bol vzatý do väzby už krátko po čine, keďže sa nepokúsil ujsť.Políciu privolala 21-ročná žena, ktorej sa podarilo prežiť v úkryte pod dekou. Vražednú zbraň mal páchateľ v legálnej držbe.