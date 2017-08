Opitý stevard českej firmy zdržal odlet z Korfu o päť hodín

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brno 8. augusta (TASR) - Nepríjemné prekvapenie zažili cestujúci, ktorí mali cestovať v noci nadnes s najväčšou českou leteckou spoločnosťou Travel Service z gréckeho ostrova Korfu do moravskej metropoly Brno. Opitosť stevarda totiž spôsobila päťhodinový odklad letu. Informovali o tom dnes Česká televízia (ČT) a spravodajský portál Novinky.cz.Cestujúci pre ČT uviedli, že dvaja členovia palubného personálu mali problém oznámiť, odkiaľ vlastne do Brna poletia. Namiesto Korfu spomínali bulharský Burgas a grécky Heraklion (na ostrove Kréta).Situácia vyvrcholila tým, že očividne podnapitý stevard sa na 20 minút zavrel k pilotom do kabíny. "povedala jedna z cestujúcich.Hovorkyňa spoločnosti Vladimíra Dufková potvrdila iba to, že v krvi vedúceho kabíny bol skutočne zistený alkohol. Toto "fatálne zlyhanie" viedlo k okamžitému prepusteniu muža zo zamestnania. Spoločnosť má v pláne podať na uvedeného bývalého zamestnanca trestné oznámenie.Lietadlo odletelo z Korfu do Brna dnes ráno.