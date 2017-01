Opozícia chce fungovanie policajných staníc na odporúčanie Dubovcovej

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Spôsob zadržiavania osôb na policajných staniciach by sa mal zmeniť tak, ako to v mimoriadnej správe odporučila verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Tá kritizovala umiestňovanie zadržaných do priestorov, ktoré nie sú celami. Opoziční poslanci NR SR chcú preto zákon o Policajnom zbore SR zmeniť tak, aby sa táto prax skončila. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na najbližšej schôdzi.Mimoriadna správa Dubovcovej sa zaoberala prieskumom z roku 2015, ktorý sa týkal ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd osôb umiestnených v celách policajného zaistenia. Ombudsmanka zistila, že polícia má vytvorené priestory, ktoré využíva na obmedzenie osobnej slobody osôb. Nejde však o cely policajného zaistenia a neplatí v nich právny režim, ktorý zákon pre takéto cely predpisuje. Ide zväčša o mrežami oddelenú časť miestnosti alebo chodby, v ktorej sa nachádza spravidla iba stolička alebo lavica, v niektorých sú zabudované oká alebo držadlá slúžiace na pripútanie osoby. Podľa Dubovcovej je zadržiavanie osôb v týchtonelegálne a svojvoľné.Poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský (obaja SaS), Viera Dubačová (OĽaNO-NOVA) a Zuzana Zimenová (nezaradená) preto navrhujú stanoviť minimálne požiadavky na vybavenie ciel policajného zaistenia. Zadržaným musí byť podľa nich zabezpečený prístup k pitnej vode a k toaletám a musia mať možnosť v prípade potreby privolať príslušníka Policajného zboru.V novele ďalej upravujú aj možnosť umiestňovania osôb v iných priestoroch ako v celách. Poslanci totiž uznávajú, že nie všetky policajné útvary disponujú celami policajného zaistenia a aj v tých, ktoré ich majú, môže byť plno.tvrdí opozícia.Poslanci chcú tiež novelou minimalizovať spútavanie či bitky zadržaných. Do zákona dopĺňajú jednoznačné ustanovenie, že donucovacie prostriedky možno použiť iba v čase, keď trvajú dôvody pre ich použitie.tvrdia.Dubovcová v mimoriadnej správe ďalej odporúčala v zákone uviesť, že. Opozícia preto navrhuje, aby v prípade neexistencie týchto dôvodov bola potreba spútavania či iného znehybňovania osoby preukazovaná lekárskym odporúčaním.Parlament sa Dubovcovej správou zaoberal na jeseň, koaličná väčšina však odmietla dokument vziať na vedomie. Za správu hlasovalo len 39 poslancov, nepodporili ju poslanci Smeru-SD, SNS, ĽSNS a väčšina Mosta-Híd. Neprešiel ani opozičný návrh, aby parlament nad situáciou vyjadril znepokojenie a požiadal ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o nápravu a predloženie Správy o zabezpečení dodržiavania zákonného postupu pri obmedzovaní osobnej slobody policajnými orgánmi.Kaliňák už skôr povedal, že vyhradené priestory, ktoré polícia využíva na obmedzenie osobnej slobody osôb, ale nie sú celami policajného zaistenia, sa nachádzajú na takmer každom obvodnom policajnom oddelení.podotkol.Jeho ministerstvo uviedlo, že v roku 2013 navštívil policajné útvary Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Podľa rezortu existenciu samotných priestorov nenamietal, dal však isté odporúčania, v zmysle ktorých vydal policajný prezident Tibor Gašpar príslušné rozkazy.