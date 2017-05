Opozícia chce ku kauzám zriaďovať vyšetrovacie výbory

Na archívnej snímke poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. mája (TASR) - Na vyšetrovaní káuz by sa mohli podieľať aj vyšetrovacie výbory. Ich zriadenie navrhnú opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA. O zámere informovali dnes poslanci Národnej rady SR Jozef Rajtár a Gábor Grendel.povedal Rajtár, podľa ktorého sú vyšetrovacie výbory štandardným nástrojom všade v Európe okrem Malty a Slovenska. Podľa Rajtára by sa takéto výbory mohli venovať napríklad kauzám Bašternák, agentúra Evka či klientske centrá ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).V praxi by to malo podľa Grendela fungovať tak, že ku každej kauze by parlament zriaďoval výbor, ak by o to požiadalo aspoň 50 poslancov. Výbor by mal desať stálych členov, piatich z koalície a piatich z opozície.doplnil Grendel. Výbor by podľa návrhu mohol zaobstarávať podklady k danej kauze, vypočúvať svedkov, pribrať znalca.vysvetlil.Zároveň pripomenul, že v minulosti zriadenie vyšetrovacích výborov presadzoval aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Opozícia ho vyzýva, aby ich návrh teraz podporil alebo si ho osvojil, oni zaň zahlasujú, aj ak ho predloží koalícia.