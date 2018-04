Opozícia chce poslať do Tomanovej úradu NKÚ, tá sa kontrole nebráni

Na snímke detská ombudsmanka Viera Tomanová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. apríla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa mal pozrieť na hospodárenie úradu komisárky pre deti Viery Tomanovej. Žiada to opozícia, tému by mal riešiť parlamentný ľudskoprávny výbor na májovom rokovaní. Komisárka Tomanová sa kontrole nebráni.uviedla poslankyňa SaS Natália Blahová. Ako príklad uviedla kúpu obrazov za 2600 eur.doplnila Blahová, podľa ktorej by sa na to NKÚ mal pozrieť.reagoval pre TASR mediálny poradca z úradu Pavol Kováč.Tomanová už na podozrenia, o ktorých písal v minulosti Denník N, reagovala, článok označila za nepravdivý a zavádzajúci. Spochybnila informácie o prenájme parkovacích miest aj o kúpe obrazov za 2600 eur.uviedla Tomanová. Pýta sa, kto iný, ak nie úrad komisára pre deti, by mal vzdelávanie týchto detí podporovať. Tomanová tiež odmietla, že by jej úrad zatajoval faktúry.