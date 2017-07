Opozícia chce v parlamente zriadiť vyšetrovacie výbory

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) - Rozšíriť doterajšiu kontrolnú činnosť výborov NR SR a priznať im aj vyšetrovacie právomoci. To je základný cieľ návrhu novely Ústavy SR, ktorý do parlamentu predložili opoziční poslanci z SaS a OĽaNO-NOVA. Sú totiž presvedčení, že je to jediná schodná cesta, ako riešiť kauzy, keď si orgány činné v trestnom konaní nerobia svoju prácu tak, ako by mali.Poslanci pripomínajú, že Ústavný súd SR už v odôvodnení svojho nálezu z 29. novembra 1995 konštatoval, že NR SR vykonáva svoju kontrolnú činnosť nielen tým, že vyslovuje dôveru alebo nedôveru vláde, ale aj inými formami, vrátane kontroly prostredníctvom svojich výborov.tvrdí opozícia.Podľa nej nejde o nóvum ani z hľadiska slovenského právneho poriadku.pripomenuli.Aktuálna novela ústavy má dať možnosť zriadiť na vyšetrenie vecí verejného záujmu vyšetrovací výbor obligatórne alebo fakultatívne. Obligatórne vždy vtedy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov. Súčasťou procesu zriadenia vyšetrovacieho výboru má byť presné vymedzenie veci verejného záujmu, ktorá má byť vyšetrená a určenie lehoty, v ktorej predloží výbor správu o výsledku vyšetrovania. Členovia vyšetrovacieho výboru majú byť volení parlamentom na základe paritného zastúpenia politických strán tak, aby päť členov bolo zvolených z koalície a päť z opozície. Vyšetrovací výbor má mať teda desať členov.Poslanci upozorňujú, že o vine a treste bude v konečnom dôsledku vždy rozhodovať súd. Všetky orgány verejnej moci však majú byť povinné vyšetrovaciemu výboru poskytnúť potrebnú súčinnosť. Aby SaS a OĽaNO-NOVA uspeli, musí za ich návrh zahlasovať aspoň 90 poslancov.