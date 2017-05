Opozícia chce záruky, že zlyhanie operátora linky 158 sa nezopakuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal deklarovať, že zlyhanie operátora linky 158, k akému došlo začiatkom mája, sa nebude opakovať. Tvrdia to opoziční poslanci, na ktorých popud sa dnes kauzou zaoberal mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Kaliňák na výbor neprišiel, keďže je v Prešove na pohrebe hasičov, ktorí zahynuli pri nehode policajného vrtuľníka. Operátor neadekvátne vyhodnotil situáciu, keď na linku 158 volala zneužitá školáčka.povedal Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA). On sám je presvedčený, že výbor je na takúto debatu dobré fórum. Aj preto navrhol, aby sa prípadom poslanci zaoberali na najbližšom riadnom rokovaní aj za prítomnosti ministra.povedal.Koaličný poslanec Gábor Gál (Most-Híd) dúfa, že išlo o individuálne zlyhanie.povedal.Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) je však presvedčený, že táto téma na výbor nepatrí.poznamenal.Podobne to vidí aj podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD).odkázal.To, či sa bude témou výbor ešte zaoberať, sa rozhodne na najbližšom zasadnutí. Za doplnenie programu bude musieť zahlasovať väčšina prítomných poslancov.Spomínaný prípad sa stal v Nižnej, dievča je z Tvrdošína. Páchateľa medzičasom chytili a je podozrivý, že dievča sexuálne zneužil. Počas vyšetrovania skutku vyšla najavo aj informácia, že školáčka telefonovala na linku 158, kde mala uviesť, čo sa jej stalo, pričom operátor jej prvému oznámeniu neprikladal náležitý význam." uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.