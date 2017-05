Opozícia chce zverejňovať štatistiku nezamestnanosti absolventov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. mája (TASR) - Štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl na Slovensku by sa mali zverejňovať. Myslia si to poslanci Eugen Jurzyca, Branislav Gröhling, Martin Poliačik (všetci SaS) a Miroslav Beblavý (nezaradený). Navrhujú preto zmeniť zákon o vysokých školách tak, aby ministerstvo školstva povinne takého údaje zverejňovalo.vysvetľujú predkladatelia.Dodávajú, že právna norma zabezpečuje toky informácií medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a zapojenými inštitúciami, teda medzi ministerstvom školstva, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou. A to tak, aby sa zabezpečila pravidelná výmena údajov potrebných na spracúvanie, vyhodnocovanie a publikovanie štatistiky priemerných miezd (platov) absolventov a absolventskej miery nezamestnanosti. Podľa návrhu by štatistické údaje zverejňovalo ministerstvo školstva.Poslanci navrhujú, aby novela bola v prípade schválenia parlamentom účinná od 1. januára 2018.