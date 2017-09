Opozícia iniciuje sériu výborov k problémom portálu Slovensko.sk

Na snímke poslanec NR SR Jozef Viskupič (Oľano-Nova) Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) - Problémom portálu verejnej správy Slovensko.sk by sa mala venovať séria mimoriadnych výborov Národnej rady (NR) SR. Na ich zvolaní pracuje opozícia, zasadnúť by mohli začiatkom októbra, avizoval dnes poslanec hnutia OĽaNO Jozef Viskupič.priblížil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente. Prvý z nich by sa mal konať 3. októbra, zámerom je iniciovať poslanecký prieskum v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá má štátny portál na starosti. Termíny ďalších sa ešte musia dohodnúť.Opozícia systému elektronickej komunikácie so štátom, ktorý je pre podnikateľov od 1. júla tohto roka povinný, vyčíta viaceré nedostatky.upozornil Viskupič.Tento problém si však podľa poslanca opozičnej SaS Karola Galeka NASES a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD) prehadzujú ako horúci zemiakavizoval zákonodarca.Vzhľadom na tieto problémy opozícia vyzýva Pellegriniho, aby štát odvolal povinnosť podnikateľov komunikovať elektronicky, až kým sa záťažovým testom nepreukáže, že tento systém je plne funkčný.