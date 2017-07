OPOZÍCIA: Je neprípustné, že predsedom nezávislého ÚRSO je politik

Karol Galek, archívna snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 24. júla (TASR) - Opozičným stranám SaS a OĽaNO sa nepáči dnešné rozhodnutie vlády vymenovať za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka, ktorého po výberovom konaní koncom júna kabinetu navrhol rezort hospodárstva. Prvýkrát sa obsadzuje tento post podľa nových pravidiel, predtým musel rozhodnutie vlády potvrdiť ešte prezident SR.uviedol dnes v reakcii na rozhodnutie vlády tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek.SaS uznáva odvahu Ľubomíra Jahnátka kandidovať na tento post bez toho, aby spĺňal zákonom predpísané kritériá.podčiarkol Galek.Stranu SaS prekvapuje aj postoj zvyšných dvoch koaličných partnerov, ktorí sa s osobou Ľubomíra Jahnátka na najdôležitejšom poste v energetike na Slovensku dokázali stotožniť.Priamym následkom toho, že na úrade bude šéfovať politický nominant, bude podľa Galeka to, že "budú síce stabilné, ale stabilne vysoké ceny energií". Platby za energie už teraz podľa neho tvoria 15 až 20 % z výdavkov slovenských domácností, čo je takmer najviac v rámci EÚ.SaS pripomenula, že podala podnet na Európsku komisiu, v ktorom kritizovala zasahovanie ministerstva hospodárstva a vlády do nezávislosti regulácie. Predstavitelia SaS tiež ešte pred prvým júlovým zrušeným zasadnutím vlády zaslali otvorený list všetkým členom vlády, aby pre nesplnenie zákonných predpokladov na post predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka nemenovali.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) považuje menovanie Ľubomíra Jahnátka na post šéfa regulačného úradu za škandál, aroganciu súčasnej vládnej koalície a výsmech slušných ľudí.OĽaNO opätovne upozorňuje, že nikto na Slovensku neuverí tomu, že úrad bude pôsobiť nezávisle pod vedením dlhoročného vrcholového politika Smeru, ktorého do funkcie navrhol bývalý minister za tú istú stranu. Jahnátka totiž navrhla do funkcie šéfa ÚRSO Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorej prezidentom je bývalý minister za stranu Smer-SD Tomáš Malatinský.Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová uviedla, že hnutie OĽaNO spochybňuje nielen nezávislosť, ale aj Jahnátkovu odbornosť.upozornila Remišová.Výhrady opozície opakovane odmietol premiér Robert Fico aj šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Poukazujú na to, že Jahnátek je odborník, do funkcie ho nominovala AZZZ a výberová komisia MH SR ho označila za najlepšieho zo štyroch prihlásených kandidátov.Premiér dnes opakovane zdôraznil, že na post šéfa ÚRSO sa uskutočnilo výberové konanie, do ktorého sa mohol prihlásiť každý, kto chcel.dodal k Jahnátkovi dnes premiér.