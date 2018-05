Opozícia: Koalícia sa nechce pozrieť do zrkadla, nemá na to odvahu

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 22. mája (TASR) - Vládna koalícia v utorok premárnila príležitosť skrátiť volebné obdobie a dať do rúk občanom možnosť novej voľby. Koalícia tak nesie zodpovednosť za to, že organizovaný zločin za zostávajúce dva roky zapustí svoje korene ešte hlbšie do štátnych štruktúr. Na tlačovej konferencii to vyhlásila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová v reakcii na to, že vládne strany nepodporili opozičný návrh na konanie predčasných parlamentných volieb.povedala Kiššová s tým, že tým pádom neodchádza ani jeho režim brutálnej korupcie, tunelovania majetku a beztrestnosti vyvolených. Kiššová tvrdí, že súčasnú vládu už neriadi verejný záujem, ale záujem organizovaného zločinu, ktorý sa neštíti ani vraždy.Eduard Heger (OĽaNO) upozornil, že voľby sú sviatkom demokracie, kde voliči nastavujú politikom zrkadlo.myslí si.Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak je presvedčený, že koalícia nemá odvahu opýtať sa ľudí, či aj po tomto všetkom chcú, aby táto vláda ďalej pokračovala.odkázal.Za návrh na konanie predčasných volieb do NR SR hlasovalo v pléne 57 poslancov. Koalícia bola buď proti, alebo sa jej členovia zdržali. Voľby sa podľa návrhu mali konať 8. septembra 2018.