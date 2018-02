Opozícia kritizuje NDS pre diaľnicu D3 na Kysuciach.Tá kritiku odmieta

Na snímke návštevníci počas Dňa otvorených dní úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno 14. októbra 2017 v tuneli Považský Chlmec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) – Dokončenie diaľnice D3 na Kysuciach v roku 2023 je podľa opozičného hnutia OĽaNO nereálne.uviedlo hnutie vo štvrtkovom vyjadrení.V súčasnosti sa podľa OĽaNO jeden z najdôležitejších úsekov kysuckej diaľnice D3 za Žilinou, teda úsek Brodno – Kysucké Nové Mesto, posudzuje z environmentálneho hľadiska. Po zohľadnení času na vyhlásenie tendra na dokumentáciu, jej spracovanie, tiež vysúťaženie stavbárov a samotná výstavba, podľa hnutia môže byť diaľnica hotová najskôr na jar 2024.dodalo hnutie. Jeho predstavitelia sa preto pýtali, aké konkrétne kroky urobila vláda od svojho nástupu v procese prípravy týchto dvoch úsekov, ktoré majú spolu dĺžku 22 kilometrov.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) však oponuje, že dostavbe diaľnice D3 venuje prioritnú pozornosť.opísala hovorkyňa diaľničnej spoločnosti Micheala Michalová. Toto sa podľa nej realizuje.opísala Michalová.S výstavbou privádzača chce pritom NDS začať v roku 2019, výstavba úseku D3 z Brodna po Kysucké Nové Mesto je naplánovaná na rok 2020, úsek z Kysuckého Nové Mesta po Oščadnicu má odštartovať v roku 2021 a druhý profil úseku z Oščadnice po Čadcu v roku 2020.Ku kritike NDS pre diaľnicu D3 na Kysuciach sa pridala aj opozičná strana SaS. Poukázala na úsek tejto diaľnice Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý sa od roku 2016 stavia a dokončený má byť v roku 2020. Problémom je však vyvlastňovanie jedného z pozemkov s domom, ktorý stojí na trase budúcej diaľnice.Podľa poslanca SaS Miroslava Ivana by však mohla diaľničná spoločnosť tento konflikt uzavrieť, keby uzatvorila s dotknutou rodinou mimosúdnu dohodu, ktorú v minulom roku navrhla a teraz sa v tejto veci odmlčala. "Mne z toho nič nevychádza len to, že tento konflikt chce NDS využiť na to, aby sa vyhovorila a týmto odôvodnila, prečo sa s diaľnicou alebo mešká, alebo sa bude predražovať. Nič iné v tom nevidím, len taktiku," vyhlásil Ivan na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Diaľničná spoločnosť však reagovala, že prípadné podpísanie dohody o urovnaní v sume, ktorú požaduje daná rodina, by znamenalo nehospodárne nakladanie s prostriedkami štátu. Diaľničná spoločnosť totiž podľa hovorkyne Michaely Michalovej už vyplatila za tento pozemok s domom vyše 260.000 eur, rodina však najskôr požadovala ešte doplatenie ďalších vyše 140.000 eur, neskôr požiadavku zvýšila na viac ako 185.000 eur a na súde nakoniec žiada vyše 174.000 eur.uviedla Michalová. Stavebné práce na výstavbe tohto úseku diaľnice D3 pritom podľa NDS prebiehajú podľa harmonogramu, ale je ohrozené ich pokračovanie, keďže nie je možné demolovať danú nehnuteľnosť. Podľa NDS ide pritom o nehnuteľnosť, ktorá už patrí diaľničnej spoločnosti, boli za ňu uhradené financie a rozhodnutie o vyvlastnení nadobudlo právoplatnosť.