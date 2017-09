Opozícia kritizuje novelu ministra J. Richtera o sociálnych službách

Soňa Gaborčáková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Poslanci majú viacero výhrad k novele zákona o sociálnych službách, ktorú v parlamente predstavil minister práce Ján Richter (Smer-SD). Opozícia upozorňuje na to, že novela nie je pripravená na základe konsenzu, keďže k nej bolo viac ako 600 pripomienok, ktoré neboli zapracované. Zmeny obhajujú najmä poslanci vládnej strany Smer-SD.skonštatovala poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO). Opozícia podľa jej slov očakávala, že príde systémová zmena, ktorá upraví poskytovanie sociálnych služieb.tvrdí Jurinová. Pripomenula, že rezort práce sľuboval zabezpečiť viaczdrojový systém financovania.adresovala Richterovi Jurinová.Jej straníckej kolegyni Soni Gáborčákovej (OĽaNO) prekáža, že bez zmien má zostať posudkový systém. "uviedla Gáborčáková.Novelou sa taktiež podľa nej nezavádza reforma služieb, ktoré patria do kategórie dlhodobej starostlivosti.vymenovala Gáborčáková chýbajúce zmeny. Ku kritike opozície sa pridala aj poslankyňa Zuzana Zimenová (nezaradená). Podľa nej sa ministerstvu nepodarilo dobre nastaviť podmienky poskytovania sociálnych služieb. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) označila novelu za paškvil.vyhlásila Nicholsonová.Doplniť zmeny do novely v druhom čítaní by chcel koaličný poslanec Peter Antal (Most-Híd). Upozornil na to, že mestá a obce majú problém nájsť kvalifikovaných ľudí na prácu v komunitách. Preto žiadal ministra práce, aby sa v druhom čítaní prihliadalo na úpravu kvalifikačných predpokladov sociálnych a komunitných pracovníkov. Väčšiu váhu by mali mať podľa neho "skúsenosti pracovníkov ako papier o ich dosiahnutom vzdelaní".