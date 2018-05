Opozícia kritizuje novelu o príspevkoch pre opatrovateľov ŤZP

Na snímke účastníci podporného zhromaždenia za prijatie pripomienok občianskych združení do novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia "Spoločne za nezávislý život - ešte je čas na zmenu" pred budovou NR SR v Bratislave 9. mája 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. mája (TASR) - Opoziční poslanci majú výhrady k novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Chýbajú im systémové zmeny, kritizujú aj výšku samotného príspevku pri osobnej asistencii.podotkla opozičná poslankyňa OĽaNO Silvia Shazhad. Podľa nej zákon potrebuje v mnohých smeroch vylepšiť tak, ako aj iné zákony z dielne rezortu práce.adresovala rezortu práce Shazhad. Upozornila na to, že ministerstvo ignoruje dlhodobé požiadavky organizácií, ktoré novelu kritizujú.uviedla Shazhad.V novele jej však chýbajú poriadne systémové zmeny.pýtala sa ministra práce Jána Richtera poslankyňa. Podľa nej vláda trestá zdravotne postihnutých za aktivitu.upozornila. Tiež podľa nej neexistuje ani náznak podpory dostať sociálne pracovníčky k rodinám.poznamenala Shazhad s tým, že rezort práce sa bráni aj zmenám, ktoré nemajú vplyv na rozpočet.Nezaradená poslankyňa Alena Bašistová sa vyjadrila, že je ochotná o zmenách v novele s organizáciami, ktoré majú výhrady, diskutovať na sociálnom výbore.doplnila Bašistová.Hovorila, že vníma kritiku organizácií, ktoré hovoria len o kozmetickom zvýšení hodinovej sadzby osobnej asistencie. Po novom má vzrásť o štyri centy na pevne stanovenú sumu 2,82 eura. Podľa Bašistovej by bolo napríklad kompromisným riešením, ak by sadzba stúpla o jedno euro.dodala Bašistová.Koaličná poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) upozornila, že opozícia nemôže tvrdiť, že vláda neurobila v posledných rokoch nič.uviedla Vaľová, podľa ktorej už rezort práce počíta so zvýšením príspevkov pre opatrovateľov aj v budúcom roku.Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová navrhuje, aby rezort práce stiahol novelu zákona z rokovania a dopracoval ju.upozornila Zimenová. Podľa nej by malo ministerstvo akceptovať pripomienky osôb so zdravotným postihnutím a uspokojiť ich nároky, ktoré vláda v procese pripomienkovania novely odignorovala.