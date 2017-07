Opozícia mieni napadnúť pripravovaný zákon o limitoch na členov strán

Na snímke budova Ústavného súdu SR. Košice, 31. mája 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Zákon určujúci limity na počet členov politických strán, ktorý pripravuje SNS, môže skončiť na Ústavnom súde (ÚS) SR. Poslať ho tam plánujú opozičné strany SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina, podľa ktorých je takýto zákon zbytočný a naznačujú jeho možnú protiústavnosť.uviedla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Proti zákonu je aj OĽaNO-NOVA.poznamenal poslanec NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA Jozef Viskupič. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár tiež v princípe nesúhlasí s určovaním limitov na počet členov. Podľa neho stranu legitimizuje to, že ju zaregistruje ministerstvo vnútra po splnení podmienok vrátane vyzbierania aspoň 10.000 podpisov.doplnil s tým, že k samotnému návrhu sa zatiaľ podrobnejšie vyjadriť nevie, keďže ho ešte nevidel.SNS pripravuje novelu zákona o politických stranách, ktorá má určiť limity na počet členov v stranách. Od počtu členov a od vybudovania okresných štruktúr by malo závisieť, či bude strana celoštátna alebo len regionálna. Zákon by mal riešiť aj to, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť. Návrh ešte SNS nepredstavila, mala by tak urobiť na jeseň.Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval šéf SNS a NR SR Andrej Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť eseročka jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce. Danko v tejto súvislosti pravidelne poukazuje na OĽaNO-NOVA s tým, že má štyroch členov, z ktorých dvaja sú rodinní príslušníci. Za problém neraz označil aj možnosť vzniku strany premenovaním inej už existujúcej. Práve tak vzniklo v roku 2015 hnutie Sme rodina.