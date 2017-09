OPOZÍCIA: Novela o hnojivách ohrozí živočíšnu výrobu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Novela zákona o hnojivách skomplikuje život podnikateľom v živočíšnej výrobe. Zhodujú sa na tom opoziční poslanci Zsolt Simon (nezaradený) a Anna Zemanová (SaS). Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) to odmieta. O novele rokovali poslanci v závere druhého rokovacieho dňa 19. schôdze Národnej rady SR.povedala Zemanová, podľa ktorej by mal prestať pohon na podnikateľov v živočíšnej výrobe. Poslankyňa ale súhlasí, že sa musia prísne dodržiavať pravidlá ochrany pôdy.Podľa Simona právna norma ohrozí živočíšnu výboru na Slovensku.uviedol.Upozornil, že podľa návrhu má mať poľnohospodár zabezpečené hnojisko. Poznamenal, že napríklad betónové hnojisko je drahé a nemá ho každý. Navyše, živočíšna výroba nemá podľa Simona vysokú rentabilitu a táto podmienka môže teda farmárov likvidovať.Ministerka Matečná odmieta reči o likvidácii živočíšnej výroby.vysvetlila Matečná.Novela zákona o hnojivách by mala podľa rezortu pôdohospodárstva pomôcť zlepšiť ochranu podzemných vôd.zdôvodnila ministerka. Právna norma má upraviť aj obdobie dočasného uskladnenia hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach.Poslanci sa do lavíc vrátia vo štvrtok (7.9.), kedy budú hovoriť o ďalších bodoch programu. Čaká ich aj pravidelná Hodina otázok a po nej riadne rokovanie pléna vystrieda mimoriadne. Na ňom sa opozícia pokúsi odvolať ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pre kauzu Čistý deň. Výhrady má k nemu aj SNS. Na výboroch poslanci SNS o návrhu buď nehlasovali, alebo sa zdržali. Vláda dnes rozhodla, že s Richterovým odvolaním nesúhlasí a návrh opozície považuje za účelový.