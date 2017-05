OPOZÍCIA: Opatrenia vlády sú nesystémové,daňové zaťaženie sa neznižuje

Na snímke sprava podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD), premiér SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a podpredsedníčky vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská (Most-Híd) počas rokovania 50. schôdze vlády SR 15. marca 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Zmeny v Zákonníku práce, ktoré predstavila vládna strana Smer-SD, nie sú systémové a nereagujú na základné problémy slovenskej spoločnosti. Zhodujú sa na tom viacerí opoziční poslanci.Opatrenia strany Smer-SD podľa siedmich nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého zaplatia opäť zamestnávatelia. Vládu kritizujú za to, že neprichádza so žiadnymi systémovými riešeniami vysokého daňovo-odvodového zaťaženia práce, ale využíva situáciu na trhu práce na to, aby vylepšila situáciu zamestnancov na účet zamestnávateľov. Náklady na zvýšenie minimálnej mzdy, príplatkov za prácu počas víkendov a v noci budú podľa nich niesť zamestnávatelia.konštatuje Jozef Mihál.Nezaradení poslanci sú presvedčení, že zamestnanci verejného sektora nemôžu byť diskriminovaní a žiadajú, aby sa aj na nich vzťahovali výhody Zákonníka práce. Po odmietnutí ich zákona, ktorý mal za cieľ dosiahnuť spravodlivejšie mzdy aj pre verejných zamestnancov, ohlásili podanie rozličného zaobchádzania na Ústavný súd. Kritizujú aj obmedzenie práce na dohodu len na 40 dní v roku. Chcú však s rezortom práce diskutovať o zavedení otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa, keďže rovnaký návrh predložila do parlamentu na májovú schôdzu Simona Petrík.uviedla Petrík.Opatrenia Smeru-SD kritizujú aj opoziční poslanci strany SaS a označili ich. Podľa liberálov slovenská vláda nevyužíva rast svetovej ekonomiky na zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie daňového zaťaženia, lebo nemá konkrétne riešenia. Dokáže prijímať len sociálne balíčky, ktoré zvyšujú náklady firiem a verejných rozpočtov.SaS však tiež uviedla, že nemá problém podporiť príplatok za prácu v nedeľu, keďže takéto opatrenie má vo svojom programe, a ochotná je uvažovať aj o rozumnom zvýšení príplatku za nočnú prácu i platenom voľne pre čerstvých otcov.konštatujú poslanci SaS s tým, že v opačnom prípade Slovensko nebude konkurencieschopné a v čase krízy to bude mať na zamestnanosť a životnú úroveň občanov zdrvujúce následky.Súčasná vláda podľa strany nedokáže napríklad výrazne skrátiť čas, ktorý zamestnanci strácajú v čakárňach u lekára a s tým súvisiace vyberanie poplatkov za prednostné ošetrenie, ktoré je síce nelegálne, ale po ktorom existuje vysoký dopyt pacientov. "Dokáže prijímať len jednoduché ad hoc opatrenia, ktoré nevyžadujú systémové zmeny. Hlavné posolstvo Ficovho nového balíčka teda je, že dozrel čas na zmenu vlády," dodali liberáli.