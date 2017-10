Opozícia podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze pre odmenu Bžána

Na archívnej snímke vpravo Richard Sulík (SaS) vľavo a Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. októbra (TASR) – Opozičným poslancom sa podarilo vyzbierať dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Chcú na nej hovoriť o kauze vysokej odmeny pre právnika Radomíra Bžána v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dnes poslanci odovzdajú v podateľni Národnej rady SR. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ju musí zvolať do siedmich dní. Ak plénum s pomocou koaličných poslancov zablokuje túto schôdzu neschválením programu, opozícia je pripravená podať návrh na odvolanie ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD).Na zvolaní mimoriadnej schôdze trvajú poslanci aj napriek tomu, že Žiga vo štvrtok (12.10.) odvolal Dozornú radu MH Manažmentu.vyhlásila na dnešnej tlačovej konferencii poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová.Opozícia žiada audit všetkých právnych zmlúv, ktoré uzatvorili všetky ministerstvá, aby to preskúmal Najvyšší kontrolný úrad. Tiež žiadajú prijatie pravidiel na uzatváranie právnických zmlúv, aby sa takéto prípady nezopakovali. Remišová totiž upozornila na to, že aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) uzatvoril v auguste tohto roka podobnú právnickú zmluvu s podielovou odmenou 10 %, pred pár dňami ju však potichu zrušil.podotkla Remišová.Podľa lídra SaS Richarda Sulíka je zvolanie mimoriadnej schôdze jediný spôsob, ako o tejto kauze diskutovať s vládnymi poslancami, keďže koaliční zákonodarcovia zablokovali svojou neúčasťou rokovanie hospodárskeho parlamentného výboru.avizoval Sulík.Zvolanie mimoriadnej schôdze podporujú aj nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého.podotkol Beblavý.Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár odkázal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), že podľa posledných prieskumov by už nezložil vládu, pričom hovorí, že neexistuje alternatíva k tejto vláde. Podľa Kollára sa však premiér mýli, lebo existuje, a to v opozícii.dodal Kollár.