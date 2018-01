Opozícia podľa Jobiku v jarných voľbách nemôže rátať s víťazstvom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 11. januára (TASR) - Maďarská opozícia v parlamentných voľbách, ktoré prezident János Áder vypísal na 8. apríla, nemôže reálne rátať s víťazstvom, povedal vo štvrtok v Budapešti podpredseda ultrapravicovej strany Jobbik Dániel Z. Kárpát.Podľa agentúry MTI podpredseda konštatoval, že jediným vyzývateľom vládnej strany Fidesz je Jobbik, ktorý sa bude snažiť dosiahnuť svoj cieľ čestnými prostriedkami v rámcoch daných zákonom a generovaním diskusií založených na programe.dodal Z. Kárpát, ktorý ocenil, že voľby sa budú konať v najskoršom možnom termíne, pretože tým sa skráti predvolebná kampaň.Maďarská socialistická strana (MSZP) vo štvrtok oznámila, že stranícku listinu zostaví spoločne so stranou Dialóg (Párbeszéd) a že na jej čele bude spolupredseda Dialógu Gergely Karácsony, ktorý bude súčasne aj spoločným kandidátom týchto strán na post premiéra.Predseda MSZP Gyula Molnár k vypísanému termínu volieb povedal, že jeho strana spolu so stranou Dialóg urobia všetko pre to, aby 8. apríla došlo k zmene vlády.Podľa inštitútu Századvég si Fidesz v roku 2017 priebežne posilňoval svoje pozície a v aktuálnom prieskume vedie s podporou 36 percent voličov. Jobbik a MSZP zaznamenali oslabenie a podporuje ich po deväť percent respondentov.Ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) preferuje šesť percent a Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya päť percent opýtaných.Spravodajca TASR Ladislav Vallach